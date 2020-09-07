Смоленское кольцо. Пилоты команды B-Tuning попали в призеры

Смоленский пятый этап Российской серии кольцевых автогонок запомнился не по-осеннему ясной погодой, жаркой борьбой и итогами, повлиявшими на позиции лидеров чемпионата. Второй визит на "Смоленское кольцо" получился весьма успешным для пилотов профессиональной гоночной команды B-Tuning Pro Racing Team.

Андрей Севастьянов, неоднократно побеждавший здесь в прошлые годы, сумел заработать второй подиум в сезоне в категории "Туринг-Лайт", хотя этот результат дался ему не без труда. По словам Андрея, плотность борьбы продолжает оставаться очень высокой: "По итогам квалификации 11 участников уместилось в одну секунду. Мне удалось занять пятую строчку. Чуть-чуть не хватает мощности, чтобы лучше разгоняться на выходе из поворотов, но мы продолжаем над этим работать".

Обе гонки прошли для Севастьянова в сражениях. Со стороны могло показаться, что в начале первой гонки его темп упал, но это было частью стратегии: "По ходу первых кругов осмысленно уступил пару мест, прекрасно понимая, что если будет толчея, то мы побьем свои автомобили и не только испортим первый заезд, но и не успеем подготовиться ко второму. После этого методично обгонял соперников и завершил заезд на третьей строчке". Во второй гонке Андрей финишировал на пятой позиции.

В преддверии этапа в Смоленске в составе команды произошли изменения. В классе "Туринг-Лайт" появился второй автомобиль B-Tuning, за руль которого села Татьяна Елисеева. Еще одним новичком в составе B-Tuning стал Кирилл Захаров, выступивший в "S1600 Юниор" и показавший хороший темп для пилота, впервые выступавшего в соревнованиях такого уровня.

Тем временем Егор Ганин, как и на всех предыдущих этапах сезона, сумел взойти на подиум "S1600 Юниор". Третье место в первом заезде и второе во втором не стали сюрпризом ни для команды, ни для тех, кто следит за развитием событий в этом сезоне. Ганин, безусловно, является одним из быстрейших пилотов в своем классе.

В свою очередь Александр Буйлов не сумел повторить свой финиш в Топ-3, которого он добился на Moscow Raceway, но в условиях плотной борьбы в середине пелотона класса S1600 набрал очки в обоих заездах, которые позволили ему подняться выше в таблице общего зачета.

Победителями в гонках стали: класс "Туринг" – Иван Лукашевич и Алексей Дудукало; "Супер-Продакшн" – Владислав Незванкин и Вадим Антипов; "Туринг-Лайт" – Роман Голиков и Владимир Шешенин; класс "S1600" – Василий Кораблев; "S1600 Юниор" – Никита Дубинин; "Спортпрототип CN" – Степан Крумилов.