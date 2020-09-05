Оперштаб подсчитал заболевших, выздоровевших и умерших за сутки

Оперативный штаб обновил статистику по коронавирусу. Так, наибольшее число новых заболевших выявлено в Москве – 671 человек, меньше всего на Чукотке – два человека. Ни одного нового случая не зарегистрировано в Ненецком автономном округе.

За сутки скончались 110 человек с подтвержденным COVID-19 (за все время – 17 759). Из них 19 скончались в Санкт-Петербурге, 11 – в Москве.

После выздоровления выписаны из стационаров 5 379 человек, больше всего в Москве (1312 человек) и Воронежской области (234 человека).

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о "хорошей практике" во время борьбы с распространением коронавирусной инфекции.