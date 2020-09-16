Москва – Чукотка: оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом больных

По данным оперативного штаба на 16 сентября число заболевших COVID-19 в России увеличилось до 1 079 519 человек. За последние сутки выявлено 5 670 случаев в 84 регионах страны (у 23,1% новых пациентов нет клинических симптомов заболевания).

Наименьший суточный прирост инфицированных – 0,2% – наблюдается в Московской и Смоленской областях, а также в Чечне. В Москве, Ненецком автономном округе, Чувашии, Тульской и Омской областях прирост составил 0,3%. На Чукотке вообще не зафиксировано новых больных.

Выздоровели от коронавируса нового типа по всей стране уже 890 114 пациентов (5 809 человек выписаны за последние сутки). 18 917 заболевших скончались. 170 488 человек продолжают лечение.

В столице общее число заболевших составило 273 273 человека (плюс 750 новых случаев). 232 706 пациентов выписаны, 5 016 скончались.