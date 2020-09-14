Маски, чистые руки и дистанция: россиянам дали совет, как уберечься от гриппа и коронавируса

Правительство продлевает на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, борющимся с COVID-19. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по коронавирусу. Премьер подчеркнул, что власти готовы к любым сценариям, но пока новых ограничений не планируется. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, прирост новых случаев не превышает полупроцента, и ситуация под контролем. Тем не менее, граждан призвали соблюдать меры предосторожности, учитывая возвращение из отпусков, начало очной учебы и грядущий сезон гриппа и ОРВИ.

Первое осеннее заседание координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Михаил Мишустин начинает с хорошей новости для врачей, а в красных зонах страны остаются 290 тысяч медиков.

"Правительство приняло решение продлить еще на один месяц, на сентябрь, медицинским работникам стимулирующие выплаты, которые были введены по инициативе президента. Как и прежде, с пересчетом на отпускные, – пояснил председатель российского правительства Михаил Мишустин. – Соответствующее постановление правительства подписано. Также подготовлено постановление о продлении до 15 октября выплат социальным работникам. На заседании правительства в четверг мы выделили почти 2 миллиарда рублей, которые необходимы на эти цели".

Ситуация стабильная, врачи с лечением инфекции справляются, сформирован и коечный резерв. Но самое главное, конечно, тестирование. Только в Москве проводится 110 тысяч исследований на COVID-19 в сутки.

"Очень важна своевременная выявляемость заболеваний COVID-19. Не нужно скукоживать тестирование. Это очень важно. Наоборот, их надо максимально расширять, чтобы мы на первых стадиях заболевания видели больного и начинали с ним работать, – подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин. – Мы готовы к любым негативным сценариям. Но я надеюсь, что их не будет. И никаких дополнительных мер ограничения, санитарно-защитных мер дополнительных мы в настоящее время не планируем, считая их достаточными".

Принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник-V" в Москве готовы 55 тысяч добровольцев, хотя искали только 40 тысяч. Первые партии вакцины принимают и регионы.

"Уже выпущена в гражданский оборот партия вакцины тестируемая, – рассказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко. – Направлена в регионы, поскольку вакцина имеет особые условия хранения, мы должны быть уверены в безопасности всего продвижения вакцины, без потери качества. По каждой серии вакцины с этого года введены дополнительные гарантии. Каждая серия вакцины проверяется только в государственных лабораториях. И только после подтверждения качества выходит непосредственно для вакцинации населения".

В ноябре – после регистрации, для расширенных клинических испытаний – будет выпущена и первая партия вакцины от COVID-19 новосибирского центра "Вектор". А сейчас, напоминают, самое время сделать прививку от гриппа.

"Ситуация сегодня безусловно управляемая, – оценила положение глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова. – И то, что люди активно прививаются, и то, что 5% населения Российской Федерации уже привиты против гриппа на сегодняшний день, и дети, и взрослые, – это крайне важный элемент сохранения благополучия эпидситуации в осенний период".

Сентябрь – то самое время, когда дети вернулись в сады и школы, а в лекционные аудитории отправились больше двух миллионов студентов. В вузах, об этом сегодня говорил министр Фальков, вспышек короновируса пока не зафиксировано. Но выявлен другой недуг.

"У нас были попытки у некоторых вузов переложить обязанность по приобретению масок на студентов. И мы договорились, что это недопустимо", – подчеркнул министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Маски, чистые руки, социальная дистанция – меры безопасности, уже ставшие привычными и обязательными, остаются. Особенно осенью, когда к короновирусу присоединяются сезонные болезни. Пристальное внимание к собственному здоровью позволит победить всем вместе.