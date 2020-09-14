Собянин пообещал, что новых ограничений в Москве не будет

Никаких новых дополнительных санитарно-защитных ограничений в Москве из-за пандемии коронавируса COVID-19 не будет, заверил мэр российской столицы Сергей Собянин. Действующие ограничения уже достаточны. Это масочный режим работы метро и торговли. Московский градоначальник надеется, что ситуация будет управляемой в ближайшие месяцы.

Но при этом Сергей Собянин добавил, что предъявляемые Роспотребнадзором требования к общественному питанию, предприятиям, организациям и учреждениям должны неукоснительно соблюдаться. Это заявление Собянин сделал на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое транслировал телеканал "Россия 24".

Мэр Москвы рассказал, что в мегаполисе будет экспериментально провакцинировано от коронавируса 40 тысяч добровольцев для пострегистрационных исследований вакцины. Но уже сейчас заявок на участие в этом подано на 15 тысяч больше. Кроме того, в Москве ежедневно проводится 60 тысяч ПЦР-тестов и около 50 тысяч ИФА-тестов. В Москве от гриппа, добавил московский градоначальник, уже привились более 800 тысяч жителей российской столицы. На прививку тратится до 15 минут. В Москве работают 54 прививочных пункта в четырех центрах госуслуг "Мои документы", около 38 станций метро, двух станций МЦК и двух железнодорожных платформ. Эффект от прививки появляется через две недели после вакцинации. Но тем, кому еще не исполнилось 18 лет, прививку делают только в поликлиниках, колледжах, школах или детских садах.

После выступления Собянина премьер-министр России Михаил Мишустин выразил надежду, что Москва, внесшая большую лепту в борьбу с коронавирусом, сможет при необходимости оказать любую помощь и регионам. При этом Мишустин отметил, что осенние простудные и инфекционные процессы пока выглядят лучше по гриппу, чем осенью 2019 года.