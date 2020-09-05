Это не вторая волна коронавируса, сообщил Собянин

В России нет второй волны коронавируса, по регионам идет первая, заявил мэр Москвы, возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию распространению вируса, Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Пандемия имеет серьезную специфику: дело в том, что волна проходит по разным регионам, но в большинстве из них, это касается и Москвы, пиковые значения уже пройдены, подтвердил он в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет".

Тем временем заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что более 100 тысяч москвичей сделали прививку от гриппа. Это только за первых 4 дня. Из-за высокого спроса были организованы еще 10 мобильных пунктов вакцинации у станций метро Алтуфьево, Речной вокзал, Новогиреево, Семеновская, Митино, Молодежная, Юго-Западная, у входа на территорию ВДНХ, а также у железнодорожной станции Крюково.

Сейчас в Москве работает 450 точек вакцинации. Сделать прививку можно и в городской поликлинике.