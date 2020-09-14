Осенью увеличится число смертей от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уверены, что в ближайшие месяцы в европейских странах вырастет число умерших от коронавируса нового типа.

"Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность", – сообщил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в Twitter.

По данным на 14 сентября, число инфицированных COVID-19 в мире достигло уже 29 006 033 человек, 924 105 заболевших скончались.

В первую тройку стран, где больше всего зараженных, входят США (6 519 979 человек), Индия (4 846 427 человек) и Бразилия (4 330 455 человек). В Европе некоторые страны уже официально объявили о начале второй волны пандемии.