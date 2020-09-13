В Чехии тоже началась вторая волна пандемии

Чехия опасается, что для тяжелых больных во время второй волны эпидемии COVID-19 может не хватить койко-мест в госпиталях. Об этом сообщил уполномоченный чешского правительства по вопросам науки и исследований Роман Прымула. Выступая по Чешскому телевидению, чиновник признал, что страну захлестывает вторая волна эпидемии.

"Вторая волна уже здесь", – констатировал Прымула.

Суточный прирост заболевших увеличивается с каждым днем, причем темпы распространения инфекции стали одними из наиболее высоких среди стран Евросоюза. За прошедшие сутки в республике выявлен 1 541 заразившийся. К регионам с наиболее сложной эпидемической ситуацией относится Прага. "Запаса" койко-мест может хватить не более, чем до конца октября. Чтобы сдержать распространение вируса, Прымула рекомендует вновь ввести удаленное обучение в чешских вузах, а в школах обязать учеников не снимать защитные маски.

Ранее о второй волне эпидемии объявила и Австрия. Канцлер страны Себастьян Курц заявил об ужесточении противоэпидемических мер.