В Австрии зафиксирована вторая волна коронавируса

Вторая волна коронавирусной инфекции начинается в Австрии, сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на канцлера Себастьяна Курца.

"Число заболевших увеличивается ежедневно", – приводит агентство заявление Курца. По словам канцлера Австрии, в начале сентября в стране фиксировалось порядка 350 случаев ежедневно. В субботу, 12 сентября, зафиксировано уже 850 новых заболевших. Особенно драматичная ситуация складывается в Вене, где было отмечено 50% всех новых инфицированных в Австрии. Ситуация такова, что вскоре цифры достигнут отметки в тысячу заболевших в сутки.

Курц призвал население соблюдать социальное дистанцирование и носить защитные маски. Только дисциплина и соблюдение правил помогут справиться с ситуацией, считает он.

С понедельника Австрия вводит обязательный масочный режим еще и в закрытых помещениях, объектах торговли, услуг и общественных учреждениях. Ранее он действовал только в супермаркетах, на почте, в банках и общественном транспорте.

В общей сложности в Австрии из 33 тысяч заразившихся с начала пандемии скончались 756 человек.