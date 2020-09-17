Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 30 миллионам

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире – уже почти 30 миллионов, передает телеканал "Россия 24". Больше всего заболевших по-прежнему в США – свыше шести с половиной миллионов.

На втором месте Индия, на третьем – Бразилия. Там заразились примерно по пять миллионов человек.

Специалисты отмечают, что самая тревожная ситуация – в Штатах. Накануне там зафиксировали самый высокий показатель смертности за месяц. Уровень суточной заболеваемости тоже растет. Несмотря на это, президент Дональд Трамп заявляет, что коронавирус исчезнет в ближайшее время даже без вакцины.

В Европе обстановка тоже напряженная. Многие страны возобновляют жесткие защитные меры и вводят повышенные штрафы за несоблюдение социальной дистанции и за появление без масок в общественных местах.