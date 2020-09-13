COVID никуда не ушел, сезонные вирусы поднимают голову

В России уже больше недели заболеваемости коронавирусом держится на уровне выше 5 тысяч человек. С начала сентября число зараженных пошло в рост. Не критично, но все же. И хотя Россия по сравнению с Европой и тем более Америкой выглядит куда более благоприятно, нашим людям стоит все же призадуматься, стоит ли демонстративно сбрасывать маски, бравировать рукопожатиями и нарушать дистанцию, ведь все меры противодействию заразе известны. А российское государство уже сделало, наверное, как никакое другое в мире, много для того, чтобы мы не болели, а заболев, – выздоравливали. Больницы построены и оборудованы, врачей и медиков обучили и поддержали, лекарства сделали и первую в мире вакцину тоже. Первая партию для прививок "Спутник V" отправлена в гражданский оборот.

Тем временем столь разрекламированная оксфордская вакцина компании AstraZenica, похоже, "споткнулась". Во всяком случае официально сообщено о приостановке клинических испытаний из-за серьезных побочных эффектов. У одного из вакцинированных воспаление спинного мозга спровоцировало поперечный миелит. В общем-то ожидаемо, поскольку вакцина изготовлена на платформе из аденовируса обезьяны, а не человека, как наша вакцина. Вот и получилось, что в Оксфорде сделали, скорее, обезьянью вакцину.

Представляю, чтобы началось, если бы такое произошло в России. Западные СМИ стерли бы нас в порошок. Зато сейчас у российских карикатуристов есть твердый повод, тем более что и Америка так рассчитывала на вакцину от AstraZenica. 12 сентября пришло сообщение о возобновлении испытаний оксфордской вакцины. Весь мир должен поверить на слово, что осложнение с вакциной не связано. Опять же представьте себе точно такой же сюжет, но с Россией. Так или иначе, а у стран с меньшей русофобией зато появилось преимущество.

Российский фонд прямых инвестиций объявил о соглашении с Мексикой по поставкам туда через компанию Landsteiner Scientific 32 миллионов доз российской вакцины "Спуник V". На минуточку: 32 миллиона доз – это четверть населения Мексики.

Как в России справляются с коронавирусом, как лечат и как будут прививать?

На юге России все еще лето. Здесь укрываются от жары – от коронавируса уже не прячутся. В Ростове волна нарастает, каждый день – плюс 150 новых зараженных. Их больше, чем выздоровевших.

Статистика заражений оставляет Россию на четвертом месте – почти 5,5 тысячи новых случаев. Еще неделю назад было меньше пяти. У Америки – вирусное первенство с большим отрывом. На втором месте – Индия, Бразилия. Европа на COVID реагирует болезненно.

"В Париже без маски – нигде. Штраф большой. Турция ввела, в Испании, в Италии – ограничительные мероприятия. Это беспечность граждан, которые вырвались после длительного периода изоляции и пустились во все тяжкие", – сказал Николай Брико, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный эпидемиолог Минздрава России.

Пустуют роскошные отели Парижа. Стремительно растущие цифры отпугивают постояльцев – они аннулируют бронь. На сокращенный график переводят рестораны. Торговые сети увольняют сотрудников – меры вынужденная. Но вирусологам кажется, этого недостаточно, ведь уже десять тысяч заражений в сутки.

"Персонал очень опасается возможной второй волны, массовых госпитализаций. Он еще не оправился от первой волны, у него не было времени отдохнуть и восстановить силы", – отметила Клаудия Шатель, врач больницы Пастера в Кольмаре.

В Британии запретили собираться компаниями больше шести человек – теперь каждый приглашенный боится стать седьмым.

В Израиле остановились на цифре "10". За 11-го гостя – штраф. 40 населенных пунктов условно называют "красными", то есть с высоким уровнем распространения инфекции. На въезде в крупные города – блокпосты и наряды полиции, с 19 вечера до 6 утра не комендантский час, но что-то похожее.

"За неношение масок выписывается штраф – 500 шекелей. Это очень серьезные деньги. Второе – это ограничение количества людей, которые могут собираться вместе – это штраф в 1000 шекелей. Заведения, которые обязаны быть закрытыми, но они открыты, там штраф – 2000 шекелей", – рассказал один из полицейских.

500 шекелей – это 10 тысяч рублей. У дисциплины – высокая цена. Но цена жизни еще выше. За последние сутки рекордный показатель с начала эпидемии – больше 4000 инфицированных. Больницы пока справляются.

Кабинет министров Израиля утвердил жесткий двухнедельный карантин. Рестораны смогут работать только в режиме доставки заказов. Удаляться от дома разрешено не более чем на 500 метров. Чтобы жизнь не остановилась совсем, страна ведет переговоры о поставке российской вакцины против коронавируса.

"Мы тоже в Израиле заинтересованы в том, чтобы принять участие в третьей фазе. Мы будем очень рады, если наши коллеги в России ответят на это положительно. У нас общий враг, общие интересы, думаю, что это именно тот момент, когда весь мир должен работать вместе и объединиться", – подчеркнула профессор Полина Степенски.

Третья фаза клинических испытаний гамалеевской вакцины уже идет в Москве. В 7 утра столичные поликлиники начинают прием добровольцев. Кровь на ВИЧ, гепатит, сифилис, антитела к коронавирусу, тесты на беременность и наркотики, мазок на коронавирус – все результаты должны быть отрицательными. Врач измерит температуру и давление и вынесет свой медицинский вердикт: допустить к вакцинации или отказать. Все обследование занимает полчаса.

Теперь не скажешь: на приеме у терапевта. Терапевты стали исследователями. Им предстоит вести каждого привитого пациента в течение 180 дней.

Он работает с искусственным интеллектом – пишет программы для роботов. Запрограммировать иммунитет на борьбу с инфекцией можно только старым проверенным способом – ввести полкубика вакцины. "Самое худшее – это заразить своих родных, пожилых родственников, родителей. Единственный надежный вариант избежать заражения коронавирусом – это вакцинация", – уверен участник третьего этапа испытаний вакцина Максим Кузнецов.

Их доставляют на вертолете. Привозят на скорых. Ковидных госпиталей в столице осталось не так много – просто пациентов стало заметно меньше. В 15-ю горбольницу Москвы, как и прежде, везут пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Это уже не та нагрузка, что была в пиковые дни, когда привозили по 300 пациентов. Сегодня – 100-130 человек.

Еще недавно сюда везли пациентов только с коронавирусом, теперь – с лихорадкой, если температура высокая. Тесты, компьютерная томография – уже в больнице врачи разбираются, заражен человек вирусом или нет.

"Мы делаем экспресс-диагностику на вирус гриппа, экспресс-диагностику на коронавирус. Пациент с подтвержденным коронавирусом идет в определенное отделение. Если же у пациента это не подтверждается, это другая совершенно история, это другой совершенно корпус", – пояснил главврач 15-й больницы Валерий Вечорко.

Терапевтический корпус отмыли от инфекции. Здесь лежат пациенты с отрицательным тестом на коронавирус. Врачи, как и раньше, – в защитных костюмах – вирус может проявиться не сразу.

Когда поднялась температура, Алла испугалась за себя и детей. У нее – трое. Дышать тяжело. В теле – слабость. Тревожные симптомы коронавируса развеял отрицательный тест ПЦР.

Из чистого корпуса в "красную "зону мы идем по длинному переходу. Через санитарный барьер – с обязательной обработкой. Потоки разделены так, чтобы инфекция не проникла. В отделении уже есть свободные палаты – это резерв. Сегодня в 15-й горбольнице лечатся 1300 пациентов. В конце апреля их было 1700.

"Реально коронавирус есть. Он никуда не ушел. Реально он дальше будет. Сколько мы будем работать, это Господу Богу известно. Вместе с осенью к нам пришли наши осенне-зимние сезонные заболевания: вирус гриппа, это ОРВИ", – сказал Валерий Вечорко.

Сезонные вирусы уже поднимают голову. Рост простудных заболеваний – традиционный для этого времени года.

"В настоящий момент наиболее актуальны риновирусы и ротовирусы. Статистики посчитали, что 7 лет жизни мы проводим с насморком, к сожалению. 6 лет – за едой. И самый сложный иероглиф в китайском языке означает заложенность носа", – отметил Александр Горелов, заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.

Особенность этого сезона, говорят вирусологи, в том, что придут три новых штамма гриппа – неизвестных и неизученных. Не ясно, как они будут взаимодействовать с коронавирусом. Инфекции могут усиливать друг друга. От тяжелого течения болезни может защитить прививка.

"Создана специальная информационная система, которая включает в себя данные по тестированию вакцины. Поэтому государство гарантирует качество вакцины, поступающей в гражданский оборот", – заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Прививать детей этой вакциной пока нельзя. Должны пройти дополнительные исследования. К ним приступят не раньше, чем через полгода.

По новым правилам Роспотребнадзора один ребенок заболел – весь класс расходится по домам. Как мера профилактики.

"Строгое, соблюдение правил личной гигиены являются гарантом или залогом того, что ты не встретишься с коронавирусом", – отметил Александр Горелов.

На севере России – настоящая осень. Заболевших вдвое меньше, чем на юге. Но и здесь говорить о вирусном затишье нельзя. Там, где можно спрятаться от холода, не укрыться от коронавируса.