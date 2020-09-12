AstraZeneca возобновила испытания вакцины от COVID-19

Фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет возобновили клинические испытания вакцины от коронавируса. Ранее испытания пришлось прервать из-за болезни волонтера. Сообщалось, что у женщины проявились признаки воспаления спинного мозга. Речь шла о симптомах поперечного миелита — редкого воспалительного заболевания. Клинические испытания приостановили в США, ЮАР, Бразилии и Великобритании.

Сейчас Управление по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения признало продолжение испытаний безопасным.

Накануне глава компании Паскаль Сорио заявил, что AstraZeneca рассчитывает к концу года узнать, защищает ли от коронавируса разрабатываемая ею вакцина.