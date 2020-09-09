Приостановка испытаний оксфордской вакцины: временные трудности или крушение надежд?

В Великобритании экстренно приостановили испытания вакцины, на которую Лондон возлагал свои главные надежды в борьбе с коронавирусом. Препарат компании AstraZeneca и Оксфордского университета вызвал непредвиденную побочную реакцию у одного из добровольцев. Какие последствия спровоцировал укол, и какая судьба теперь ждет разработку, которую ждали не только в Британии?

Так называемая оксфордская вакцина в Великобритании считается флагманским проектом по борьбе с коронавирусом. И до конца не ясно, что означает приостановка ее испытаний – временные трудности или крушение надежд.

Информация о том, что произошло, пока крайне скудная. Есть лишь короткое сообщение о том, что один из участников испытаний в Великобритании после прививки серьезно заболел. Газета Guardian сообщила, что, возможно, речь идет о миелите – воспалении спинного мозга. Guardian приводит статистику американских исследований, где за последние 30 лет миелит возникал у 119 пациентов после инъекций различных вакцин. Компания AstraZeneca, которая тестирует оксфордскую вакцину, пока ничего не сообщает о характере возникшего заболевания.

"Как только AstraZeneca выяснит, что именно произошло, я уверен, они опубликуют результат, чтобы остальные производители вакцин могли сравнить его с имеющейся у них информацией, – говорит профессор университета Брауна Ашиш Джей. – Я очень надеюсь на то, что это всего лишь случайность. Возможно, это даже никак не связано с вакциной. Но надежда – это еще не доказательство. Нам нужно иметь на руках реальные данные".

"Насколько нам известно, реакцию, которая произошла у пациента, нельзя назвать минимальной. Произошло нечто серьезное, однако это еще не означает, что реакцию вызвала вакцина. Необходимо провести расследование, – отмечает вирусолог Ник Коутсворт. – И, конечно же, никого больше не будут вакцинировать до тех пор, пока не станет известна причина возникшего заболевания у данного пациента".

В настоящий момент AstraZeneca и университет Оксфорда приостановили все испытания. Решение об их возобновлении должен принять регулятор, входящий в систему британского министерства здравоохранения.

Всего лишь неделю назад AstraZeneca сообщила о том, что началась решающая третья фаза испытаний вакцины в США. До конца года ее рассчитывали проверить на 50 тысячах добровольцев по всему миру. На разных стадиях в этих исследованиях также участвуют жители Бразилии и ЮАР, планировались испытания в Японии и России. Российские специалисты считают, что до выяснения того, что случилось с пациентом в Великобритании, какие-либо выводы делать преждевременно.

"Дело в том, что иммунный ответ у человека индивидуален. И пациенты-волонтеры или пациенты-испытуемые, которые проходят третью фазу клинических испытаний, как в случае с вакциной AstraZeneca, они при подготовке к вакцинации оцениваются как здоровые люди, хотя у них могут быть скрытые расстройства, которые введение той вакцины могло спровоцировать", – пояснил академик РАН, президент НИИ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук, профессор Александр Румянцев.

Ученые обращают внимание на то, что оксфордская вакцина разработана на основе нового экспериментального вектора – вируса, полученного от обезьян.

"Это совершенно новый вид вакцины, в отличие от российской вакцины, которая на отработанном на многих людях векторе делается – на человеческом аденовирусе, – отметил анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, заместитель главврача по анестезиологии и реаниматологии московской ГКБ номер 52, доктор медицинских наук, профессор Сергей Царенко. – Соответственно, можно от нее ожидать всякого. Почему не ожидать побочных эффектов? В то же время мы не знаем, что там произошло. Может быть, там человек случайно заболел какой-то другой болезнью, это ведь трудно комментировать, не зная точных данных".

Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок сообщил, что испытания оксфордской вакцины ранее уже приостанавливались, хотя сообщений об этом до сих пор не было.

"Это случается не впервые. В последний раз все разрешилось достаточно быстро. Важно отметить: мы не выпустим вакцину до тех пор, пока не убедимся в том, что она безопасна", – заявил британский министр.

Хэнкок заявил, что у британского правительства заключены контракты на поставку 340 миллионов доз вакцин с другими производителями, и в случае, если оксфордский проект окажется неудачным, ему найдется замена. На разработанную в Оксфорде вакцину возлагали надежду не только в Великобритании, но и в других странах. США вложили в ее разработку свыше миллиарда долларов. 300 миллионов доз планировала закупить Еврокомиссия. До нынешнего инцидента оксфордскую вакцину рассчитывали запустить в массовое производство уже в начале следующего года. Не исключено, что эти сроки придется пересмотреть.