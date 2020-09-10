Антивирус с осложнениями: оксфордская вакцина оказалась небезопасной

"Обычное решение после обнаружения потенциально необъяснимого заболевания". Англо-шведская фармацевтическая компания заявила о причинах паузы в испытаниях вакцины от коронавируса. Финальная фаза исследований, которые проводятся совместно с Оксфордским университетом, приостановлена. Всё из-за – непредвиденных осложнений у одного из участников.

Официально – то самое заболевание не называют, но по информации источников, речь о поражении спинного мозга. В общем – побочный эффект весьма серьезный. А ведь в тестировании этого варианта вакцины участвуют, по меньшей мере, 30 тысяч человек. Не только в Британии и США, но еще в ЮАР и Бразилии.

В британском Минздраве ситуацию комментируют сдержанно. Дескать, во время клинических испытаний всякое может случиться. И пауза – это совсем не обязательно "шаг назад".

Финансовый рынок среагировал острее – акции компании-разработчика начали падать. Видимо, инвесторы решили отдать предпочтение – конкурентам. Ну а могут ли от препарата отказаться вовсе, и в чем причина осложнений? У экспертов изначально были опасения на её счет. Похоже, они подтверждаются.

Итак, оксфордская вакцина, по мнению западных СМИ – главный претендент на победу в гонке вакцин, может сойти с дистанции. На 3-й фазе клинических испытаний один из участников теста вдруг почувствовал себя плохо. Создатели прививки оправдываются: мол, еще неизвестно, вызвана ли болезнь испытаниями. Да и вообще, то, что её выявили – это даже хорошо. Значит контроль безопасности на должном уровне. Но предположим, что пострадавшему от таких слов не легче.

Еще в июле у одного из испытуемых развился поперечный миелит. Тогда решили, что это не связано с вакцинацией. Но теперь снова кто-то заболел! И со ссылкой на анонимный источник СМИ утверждают: это опять миелит. Так называют острое инфекционное воспаление спинного мозга, которое может перерасти в потерю чувствительности конечностей, паралич, а иногда даже приводить к смерти.

Причем, ранее миелит уже связывали с вакцинами. Например, в 2009-10 годах эта болезнь проявлялась у людей, привитых от свиного гриппа.

"Реакция организма может вызывать вот такой аутоимунный ответ, который может проявляться как угодно. И в частности вот этим поперечным миелитом, воспалительным заболеванием спинного мозга. И это может быть реакция на вакцину, которая проходит испытания. И это, к сожалению, бывает уже с коммерчески доступными вакцинами", – отметил Симон Мацкеплишвили, заместитель директора Медицинского центра МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН.

Свою вакцину Оксфорд анонсировал еще в апреле, после того, как о разработке прививки объявили российские специалисты. Западный мир ставил на британцев. США даже проспонсировали работы на миллиард долларов! На аналогичную сумму контракт готовила Австралия. Только вот, похоже, о рисках своим партнерам британцы рассказали не все.

Оксфорд делает так называемую векторную вакцину. Берется некий безопасный, искусственно измененный вирус. И на него буквально пересаживаются спайк-белки коронавируса. Затем этот гибрид вводится в организм человека. Как и SARS-CoV-2, он прикрепляется к клеткам, но ущерба не наносит. А вот иммунная система начинает вырабатывать антитела, которые впредь будут реагировать на все, что обладает этими спайк-белками.

Технология давно отработанная и безопасная. Если делать все правильно. Например, российская вакцина от коронавируса – тоже векторная. Правда она, в отличие от британской, никому не вредит. В чем же между ними разница? Отечественный "Спутник V" создан на основе аденовируса человека. Давно известного и проверенного патогена, на базе которого создан уже не один успешный препарат. Но Оксфорд почему-то решил взять менее изученный аденовирус шимпанзе.

"Не совсем понятен выбор коллег. Потому что аденовирус человека – он нам родственный. И мы хорошо знаем, какой будет иммунный ответ. Скорее всего, наши коллеги столкнулись с какой-то аномальной реакцией организма. Скорее всего, есть угроза жизни пациенту, из-за которого остановили исследования, на которые, если не ошибаюсь, было потрачено уже порядка полутора миллиардов долларов", – полагает Дмитрий Еделев, доктор медицинских наук, президент нацпроекта "Здоровье нации".

Правда, стало ли именно это причиной проблем – с уверенностью пока говорить нельзя. Во всяком случае, почему-то же в Оксфорде решили взять именно вектор обезьяны.

"Я думаю, что они выявили не преимущества, а во-первых – это оригинально. Все используют аденовирус пятый, а мы возьмем шимпанзе. И это будет отличаться. И это для патента тоже важно", – полагает Анатолий Альтштейн, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор.

Конечно, оксфордская вакцина еще может вернуться в гонку. Если британцам удастся доказать, что редкая болезнь, которая часто связана с вакцинированием, вдруг совершенно случайно оказалась сразу у двух их подопытных. Мол, ну так совпало. Хотя, спрос на препарат после такого снизится.