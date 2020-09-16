Часть испанских добровольцев отказалась от испытаний вакцины от Johnson & Johnson

Сразу несколько испанских добровольцев отказались от испытания на себе вакцины от коронавируса, которую разрабатывает компания Johnson & Johnson. Это они сделали после сообщений о возможном побочном эффекте, который проявился у волонтера, испытывавшего вакцину фармкомпании AstraZeneca.

Главный исследователь и координатор отделения клинических испытаний больницы Ла Пас в Мадриде Альберто Боробия не стал уточнять количество отказов, но признал, что звонков от добровольцев в связи со случаем с AstraZeneca было много. Выбывших из испытаний заменили кандидаты, остававшиеся в запасе, сообщает РИА Новости. Испытания вакцины в Испании начались 14 апреля, но команда волонтеров уже понесла немедицинские потери. Во второй стадии клинических испытаний принимают участие 190 человек. И, "если все будет хорошо", первая стадия вакцинации закончится 22 сентября.

О возобновлении вместе с Оксфордским университетом клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19 фармакологи из AstraZeneca сообщили 11 сентября. Пятью днями ранее испытания были прерваны из-за побочного эффекта у одного из испытателей. Компания предпочитает не распространяться об этом. В США компания перешла к третьей фазе испытания вакцины в США на основе аденовирусных векторов обезьян.

В России проводятся испытания собственной разработки от института Гамалеи. Это "Спутник-V". Также на подходе еще два российских препарата для предотвращения заражения коронавирусом, один из них разработан в новосибирском "Векторе". Во всех вакцинах кусочки кода коронавируса дезактивированы. Но при этом для российских добровольцев при отборе на испытания действуют строгие ограничения: женщины должны сдать тест на беременность (он должен быть отрицательным), мужчины также обязуются в течение трех месяцев после испытаний не принимать участия в зачатии детей. А также курение для добровольцев ограничено 10 сигаретами в день. Эксперты отмечают, что побочные применения российской вакцины минимальны.

Вакцина "Спутник V" – самый безопасный способ "знакомства" с COVID-19, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.