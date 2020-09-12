К массовому производству "Спутник V" все готово

Важная новость от Минздрава России о вакцине. Первая партия препарата "Спутник V", разработанного Центром Гамалеи, направлена в регионы. В рамках этой пилотно поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в города и села, а также распределение и организация вакцинации от коронавируса граждан, входящих в группу повышенного риска.

Действенная и безопасная вакцина сейчас – это один из главных ключей к тому, чтобы жизнь в мире полностью вернулась в привычное русло. Еще только предстоит узнать, стала ли спешка в гонке за вакциной причиной экстренной приостановки испытаний препарата, который разработала англо-шведская фармкомпания совместно с Оксфордским университетом: у одного из привитых возникли непредвиденные осложнения. На этом фоне российская "Спутник V" набирает привлекательность за рубежом.

В дополнение к известной публикации в британском журнале Lancet с позитивным отзывом на российскую вакцину американский доцент и замдиректора Международного центра доступа к вакцинам при том самом Университете Джонса Хопкинса Наор Бар-Зеев еще раз подтвердил, что не сомневается в законности и надежности результатов работы Центра Гамалеи. Об этом "Вестям в субботу" рассказал Владимир Колышкин, директор ярославского завода готовых лекарственных форм и биотехнологических субстанций "Р-Фарм", где все готово к массовому производству "Спутник V ".

- Неудача Оксфорда. Вам что-то доказывают, толкают вас в какую-то другую сторону или вы идете по своему плану?

- Оксфорд – это один из двух наших партнерских проектов по вакцине. Я не нахожу это неудачей. Потому что клинические испытания, они на то и клинические испытания. Хельсинский протокол, он на то и Хельсинский протокол.

- Если бы все так уважительно рассуждали, как вы… Потому что про вас-то так уважительно не всегда рассуждали последнее время.

- Может быть, последние годы. Пока российская вакцина впереди.

- Когда мы согласовывали эту съемку с компанией "Р-Фарм" и Российским фондом прямых инвестиций, нам сказали: "Ребята, приедете в четверг, надо будет подождать, потому что здесь будут работать саудиты. Они будут что-то проверять". Что у вас проверяет делегация из Саудовской Аравии?

- Это служба, которая в Саудовской Аравии, на удивление, так же называется, как в США. Она оценивает условия нашего производства, соответствие требованиям, которые предъявляются, так называемая надлежащая производственная практика. Они дают заключение, которое принимается теми странами, с которыми у них есть соответствующее соглашение. Но я так понимаю, что это будет только в десяти странах Персидского залива.

- Тоже немало!

- Это один из аудитов, который, конечно, для нас в любом случае является волнительным, таким экзаменом. Тем не менее мы уверены в своих силах. И я считаю, что мы успешно преодолеем этот аудит.

- Значит, сегодня, когда мы с вами разговаривали, у вас аудит из Саудовской Аравии. На следующей неделе точно знаю, что к вам приезжают латиноамериканские журналисты. Все-таки экспорт или приоритет – российский рынок?

- Интересы российского народа для нас являются, безусловно, приоритетом. Но это вовсе не значит, что мы не готовы принимать участие в глобальных кампаниях по элиминации этой ситуации с пандемией. В первую очередь мы призваны обеспечить население Российской Федерации.

- А про экспорт потом уже можно подумать?

- Лучше, если это получится одновременно. Тем не менее приоритет, безусловно, внутри страны.