Мишустин о ситуации с коронавирусом: совпали несколько факторов риска

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал граждан следовать рекомендациям медицинских специалистов, поскольку в осенний период к угрозе заражения коронавирусом присоединились сезонные заболевания – ОРВИ и грипп. С таким заявлением он выступил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Мероприятие транслирует телеканал "Россия 24".

Мишустин заявил о необходимости обезопасить себя и своих близких, поэтому нужно, "прежде всего, носить маски в общественных масках и соблюдать социальную дистанцию".

Премьер-министр полагает, что российские регионы готовы к лечению пациентов с коронавирусом, число которых в ближайшее время может увеличиться.

"Наступила осень, многие люди возвращаются из отпусков, школьники и студенты приступили к учебе – совпали сразу несколько факторов риска", – констатировал глава правительства. Если из-за этого больных коронавирусом станет больше, у регионов есть все возможности, чтобы с этим справиться: и лекарства, и коечный фонд, и медицинское оборудование, отметил премьер.

Также Мишустин сообщил о продлении на сентябрь стимулирующих выплат медработникам. По его словам, правительство уже подписало соответствующее постановление.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в ближайшие месяцы в европейских странах вырастет число умерших от коронавируса нового типа.