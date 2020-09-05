Житель Самары убил родителей, отрезал матери голову и сбежал в Петербург

Сотрудники правоохранительных органов доставили в Самару 40-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении двойного убийства, об этом в субботу, 5 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По предварительной версии, в конце августа мужчина "на почве личных неприязненных отношений" нанес по десятку ударов ножом своим родителям в их квартире. После этого преступник отрезал голову матери, и скрылся.

Впоследствии злоумышленника задержали в Санкт-Петербурге. Ему предъявлено обвинение по статье "Убийство двух или более лиц" и он уже сознался в содеянном.

Отметим, что если суд сочтет мужчину виновным, то ему может грозить лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет, либо пожизненное тюремное заключение.