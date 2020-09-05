В Крыму зафиксирован рекордный прирост заболевших коронавирусом

В Крыму за последние сутки выявлено максимальное число случаев заражения коронавирусом за все время с начала пандемии: 101 новый случай, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

До этого наибольшее число случаев заражения инфекцией за сутки выявили 27 августа — 84.

Глава Крыма уточнил, что 44 человека из заболевших сами обратились за медицинской помощью, еще 30 были выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 26 человек определили при скрининге здорового населения. "Один случай завезен с территории Украины", — сообщил Аксенов. За прошедшие сутки в Крыму обследованы 3367 человек.

Всего на полуострове зарегистрированы 2726 случаев COVID-19, выздоровели 1817 человек, умерли 33. За последние сутки выздоровели 26 человек, один пациент скончался, пишет РИА Новости.

Симферопольская клиническая больница переоборудована в госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией. Пациентов, у которых инфекция протекает в легкой форме, отправят на лечение в обсерваторы.