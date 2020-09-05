Новые правила расчета ОСАГО вступили в силу

Вступившее в силу указание Центробанка расширяет диапазон базовых ставок страхования для владельцев легковых автомобилей на 10%. Теперь тарифный коридор будет находиться в рамках 2471—5436 рублей.

Указание дополняет поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов, которые вступили в силу 24 августа.

По новым правилам страховщики при определении тарифа для каждого водителя могут учитывать дополнительные факторы: семейное положение автовладельца, наличие детей и т. п. Это позволит повысит точность разделения водителей с низким и высоким уровнями риска и, как следствие, позволит точнее отражать в цене полиса фактический риск, говорится в сообщении Центробанка.

Однако в это же время регулятор определил строгий перечень дискриминирующих критериев, которые страховщики использовать не могут: национальная, расовая, языковая принадлежности и пр.