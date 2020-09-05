Судья Данченков считает, что Широков мог нанести ему тяжелые травмы

Избитый бывшим футболистом Романом Широковым судья Никита Данченков дал показания в полиции. Данченков считает, что мог получить очень серьезные повреждения.

Бывший капитан сборной России Роман Широков во время матча любительского турнира повздорил с арбитром Никитой Данченковым. Широков нанес судье несколько ударов по лицу, а после того, как Данченков упал, стал избивать его ногами. Только своевременное вмешательство других участников матча помогло арбитру избежать серьезных повреждений.

"Если б не футболисты команды "Ничего необычного", я бы был уже мертв или угодил бы в реанимацию с серьезными травмами", – приводит слова Данченкова "Спорт-экспресс".

Тем временем министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что Широков больше не является его помощником, сообщает РИА Новости. Уход Романа Широкова с этого поста не связан с избиением судьи.