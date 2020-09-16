Роману Широкову грозит серьезный срок за избиение арбитра

В футболе очередной скандал. В колонию может попасть бывший игрок сборной России Роман Широков – потому что избил арбитра. Почему он дал волю рукам?

На экс-полузащитника российской сборной и телевизионного эксперта завели уголовное дело по статье 115-ой – умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Однако сторона защиты – пострадавшего арбитра Никиты Данченкова – планирует подать запрос на переквалификацию этого дела на статью 105-ую "покушение на убийство".

"Нам известно, что проводилась судебно-медицинская экспертиза. Но результатов мы не видели. Этим делом мы занимаемся с Артуром Рамазановым. На следующей неделе мы получим ответ и безусловно обжалуем это дело", – заявил Александр Островский, адвокат Никиты Данченкова.

В случае рассмотрения дела по статье 115-ой Широкову не грозит лишение свободы. Так как это первая судимость. Максимум, что может получить Роман при таком раскладе – это исправительные работы или штраф.

"Если еще и Роман загладит вред – дополнительно извинится – то имеются основания о прекращении уголовного преследования – раскания или путем выплаты судебного штрафа", – пояснил Евгений Розенблат, юрист, адвокат МКА "Князев и партнёры".

В том матче в рамках любительского футбольного турнира – подобной агрессивной реакции Широкова никто не ожидал. После подката в штрафной площади Роман требовал от арбитра назначения пенальти. Судья был иного мнения.

За оскорбление в свою сторону Данченков показал красную карточку, а в ответ получил удар в лицо и добивание ногой в голову.

"С меня сняли побои, на этом день закончился. Ночи были бессонные. Я не понимал, что это было. По поводу извинений Романа – их не было. Даже попыток не было", – рассказал Никита Данченков, футбольный арбитр.

39-летний Широков завершил профессиональную футбольную карьеру 4 года назад. Успев поиграть почти за все российские гранды: Зенит, Спартак, Краснодар и ЦСКА.

Некоторое время даже был капитаном сборной России по футболу. А последние несколько лет был экспертом на телевидении.