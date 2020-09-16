Широкову грозит два года тюрьмы за избиение арбитра

Бывший капитан сборной России Роман Широков может получить два года лишения свободы за избиение судьи Никита Донченкова. Кроме того, Роман может лишиться звания заслуженного мастера спорта.

Как сообщил ТАСС адвокат Широкова Александр Островский, статья ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений), п. 2, предусматривает лишение свободы сроком до двух лет. "Возможно наказание в виде 360 часов обязательных работ или года исправительных работ, или двух лет принудительных работ, шести месяцев ареста или двух лет лишения свободы", заявил адвокат.

Роман может лишиться звания заслуженный мастер спорта, так как совершил правонарушение во время матча. Островский добавил, что Романа пока не вызывали на допрос к дознавателю. Первый вызов запланирован на начало следующей недели.