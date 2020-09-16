С Романа Широкова взята подписка о невыезде

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков дал подписку о невыезде. В отношении Широкова возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью,

Как сообщает РИА Новости, против Широкова было возбуждено уголовное дело пункту "а" части 2 статьи 115 УК РФ. Основанием стало заявление судьи Никиты Данченкова, который подвергся избиению со стороны бывшего футболиста. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

При этом сторона защиты Данченкова не довольно статьей по которой было возбуждено уголовное дело. Сторона потерпевшего считает, что имело место покушение на убийство и настаивает на более жесткой статье.