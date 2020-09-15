На Романа Широкова завели уголовное дело по статье 115 УК РФ

На бывшего полузащитника сборной России, экс-футболиста "Спартака", "Зенита" и ЦСКА Романа Широкова завели уголовное дело по статье 115 УК РФ – умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Широкову грозят исправительные работы. Как сообщает Telegram-канал Baza, не исключено, что 39-летнего спортсмена могут приговорить к заключению.

В августе бывший капитан сборной России во время матча любительского турнира нанес арбитру удар по лицу, а после того, как тот упал, стал избивать его ногами. Вмешательство других участников матча помогло судье избежать серьезных повреждений.

Широков – воспитанник ЦСКА, также играл за "Сатурн", "Рубин", "Химки", "Зенит", "Краснодар" и "Спартак". На его счету 227 игр, 47 голов и 31 результативная передача в чемпионатах России.

Также в активе Романа 57 матчей и 13 голов за сборную России, в составе которой он неоднократно выходил с капитанской повязкой.