Защита избитого арбитра потребует судить Широкова по статье "Угроза убийством"

Бывший футболист сборной России по футболу Роман Широков стал фигурантом уголовного дела после того, как в матче любительских команд ударил в лицо главного арбитра. Теперь ему грозит наказание.

На экс-полузащитника российский сборной и телевизионного эксперта завели уголовное дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Однако защитники пострадавшего арбитра Никиты Данченкова планируют подать запрос на переквалификацию этого дела на статью 105 УК РФ "Покушение на убийство".

"Нам известно, что проводилась судебно-медицинская экспертиза. Но результатов мы не видели. На следующей неделе мы получим ответ и, безусловно, обжалуем это дело", – сказал адвокат Данченкова Александр Островский.

В случае рассмотрения дела по статье 115 УК РФ Широкову не грозит лишение свободы, так как это первая судимость. Максимум, что он может получить при таком раскладе, – это исправительные работы или штраф.

"Если Роман еще и загладит вред, дополнительно извинится, то имеются основания о прекращении уголовного преследования", – отметил юрист, представитель московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Евгений Розенблат.

В том матче в рамках любительского футбольного турнира подобной агрессивной реакции Широкова никто не ожидал. После подката в штрафной площади Роман требовал от арбитра назначения пенальти. Судья был иного мнения. За оскорбление в свою сторону Данченков показал красную карточку, а в ответ получил удар в лицо и добивание ногой в голову.

"Сняли побои, на этом день закончился. Ночи были бессонные. Я не понимал, что это было. По поводу извинений Романа – их не было. Даже попыток не было", – рассказал Данченков после избиения.



39-летний Широков завершил профессиональную футбольную карьеру 4 года назад, успев поиграть почти за всех российских грандов – "Зенит", "Спартак", "Краснодар" и ЦСКА. Некоторое время он даже был капитаном сборной России по футболу, а последние несколько лет был экспертом на телевидении.