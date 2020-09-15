"Это покушение на убийство". Сторона избитого арбитра несогласна со статьей для Широкова

Адвокат Александр Островский, защищающий интересы арбитра Никиты Данченкова, избитого экс-полузащитником сборной России Романом Широковым, высказался о возбуждении уголовного дела на футболиста.

"Вполне вероятно, что завели уголовное дело. Скорее всего, по статье 115 УК РФ, по второй статье. Официально нас еще не уведомляли. Мы с этой квалификацией не согласны, – приводит слова Островского "Чемпионат.com". – Мы подадим жалобу в прокуратуру и Следственный комитет. Мы считаем, что здесь имеет место умысел. Это покушение на убийство, и полиция неверно квалифицировала. Широков бил ногой в голову, и если не прикрывать голову руками, то она бы отлетела", – подытожил адвокат.

Напомним, в августе бывший капитан сборной России во время матча любительского турнира нанес арбитру удар по лицу, а после того, как тот упал, стал добивать его ногою. Вмешательство других участников матча помогло судье избежать серьезных повреждений.

Во вторник, 15 сентября, СМИ сообщили, что на футболиста завели уголовное дело, по которому ему грозят исправительные работы или заключение.

Широков – воспитанник ЦСКА, также играл за "Сатурн", "Рубин", "Химки", "Зенит", "Краснодар" и "Спартак". На его счету 227 игр, 47 голов и 31 результативная передача в чемпионатах России. Также в активе Романа 57 матчей и 13 голов за сборную России.