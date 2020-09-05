Цунами на Полярном Урале: почему исчез ледник МГУ

Завершилась гляциологическая экспедиция на Полярный Урал, в ней участвовали специалисты из Научного центра изучения Арктики и Московского государственного университета. Исследования проводились по маршруту ледник ИГАН – ледник МГУ – ледник Маркова.

Своими первыми наблюдениями поделился научный сотрудник МГУ Михаил Иванов: "Находимся на Полярном Урале. Видим пустой кар, который раньше был занят ледником МГУ. На бровке кара сохранились два небольших снежных надува, где раньше располагалась область питания ледника. За озером можно видеть последние фрагменты ледникового льда, которые находятся в затененном положении, но растают или в этом, или в следующем году".

В середине ХХ века ледник МГУ был вторым по величине и самым длинным на Урале, в 1953 году его длина превышала два километра. Конечно, в исчезновении ледника сразу хочется обвинить глобальное потепление, но в данном случае не все так однозначно. Ледник стал деградировать еще в 70-е годы – он находился в так называемом каре, чашеобразном углублении, где начала скапливаться вода, а затем образовавшееся озеро стало разрушать сам ледник. В последние годы на фоне глобального роста температуры этот процесс ускорился.

"Сформировалось озеро еще в конце 70-х годов. Я помню, была статья, называлась "Катастрофическая деградация ледника МГУ". Когда эту статью читаешь из наших дней, то кажется, что же там такого катастрофического? Ну подумаешь – немножко уменьшился. Но уже тогда было подмечено, что этот ледник идет не по обычному сценарию, а из-за наличия озера начинает разрушаться быстрее окружающих ледников. В 90-е годы появилась фотография, на которой было видно, что озеро значительно увеличилось. Ну и дальше – все 2000-е озеро набирало площадь, а ледник, соответственно, сокращался", – рассказал Михаил Иванов.

В результате исчезновения ледника возникают другие вопросы: ледник растаял, но на его месте образовалось довольно крупное озеро. Раньше все это пространство занимал лед, который давил на скальные стенки водоема, но сейчас эта нагрузка исчезла. Из-за этого может произойти так называемая релаксация породы, и склоны могут обрушиться в озеро, что, в свою очередь, приведет к формированию цунами. Сейчас ученые как раз пытаются рассчитать риски возникновения природных катаклизмов в этом районе.

"Если там действительно много воды, и случится цунами, то вся эта вода начнет из озера вымещаться в эту узкую долину и по долине распространяться вниз. Собственно, интерес нашей поездки в этом году был связан с этим – мы хотели посмотреть, чем же это озеро заперто, какая там перемычка – скальная или моренная? То есть в случае размытия вся вода оттуда выльется или частично, и какая будет опасность?" – пояснил Михаил Иванов.

Проблема ледниковых озер актуальна во всем мире. За последние 30 лет их площадь на планете увеличилась на 50 процентов. Опасность кроется в том, что такие озера нестабильны: накапливающаяся вода разрушает их стенки, и бурные потоки смывают все на своем пути. Подобные наводнения стали причиной многих жертв в горных районах Бангладеша, Индии, Таиланда.

Результаты исследований на Полярном Урале ученые передадут во Всемирную службу мониторинга ледников. А в апреле 2021 года собираются организовать новую экспедицию на ледник ИГАН.