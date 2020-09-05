Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду возложил мэр Москвы Сергей Собянин. Церемония возложения состоялась в День города. Военнослужащие Преображенского полка поставили венки и корзины с цветами у Вечного огня. Память погибших почтили минутой молчания.

Мероприятие посетили ректор МГУ академик Виктор Садовничий, генерал-майор Иван Слухай, волонтеры, ветераны, представители общественных организаций.

Ранее сообщалось о выступлении Собянина на торжественном мероприятии в концертном зале "Зарядье". Тогда мэр поздравил москвичей с Днем города и поблагодарил президента России Владимира Путина за высокую оценку деятельности столичных властей.