Собянин поблагодарил москвичей за доброту

Развитие Москвы по всем направлениям не остановится из-за пандемии коронавируса, заверил столичный мэр Сергей Собянин, выступая в субботу, 5 сентября, в концертном зале "Зарядье" на торжественном мероприятии, посвященном Дню города.

Он отметил, что с каждым днем Москва все больше восстанавливается, экономика становится более уверенной. "Все программы, которые мы с вами реализуем, создание города для людей, комфортного для жизни и работы, создание мощного региона, от которого зависит благополучие не только москвичей, но и всей страны, будет продолжаться. Мы будем работать вместе с вами на благо Москвы, на благо страны", — подчеркнул Собянин.

Мэр поздравил москвичей с Днем города и поблагодарил присутствующего на мероприятии президента России Владимира Путина за высокую оценку деятельности столичных властей. "Владимир Владимирович сказал о том, что он практически вместе с городскими властями работал весь этот период — это действительно так. Мы сверяли с ним каждый шаг, каждое решение и в самое трудные минуты ощущали его поддержку. Спасибо ему огромное", — сказал Собянин.

Кроме того, мэр поблагодарил ветеранов, врачей и медсестер, которых он назвал современными героями. По его словам, все медицинские службы во время пандемии начали работать как единый организм, и это было удивительно. "И за все это время я не слышал ни одной жалобы с точки зрения, что это большая нагрузка, что это большой риск. А переболело огромное количество людей... Как не назвать это героическим подвигом?" — задался риторическим вопросом мэр Москвы.

Он также поблагодарил сотрудников всех городских служб, транспортного комплекса, строителей, сотрудников системы образования за непрерывную и эффективную работу во время пандемии коронавируса. "На самом деле ни одна страна в мире не смогла создать такую мощную материальную базу для лечения коронавируса. Это действительно подвиг, который совершили люди… Спасибо им за это", — сказал Собянин.

Отдельной благодарности от мэра удостоились волонтеры, которые добровольно рисковали собой в период пандемии, а также работники системы торговли, банковской сферы и промышленных предприятий. "Все отрасли так или иначе работали ради нашей общей победы", — подчеркнул мэр столицы.

Всех москвичей Собянин поблагодарил за доброту и сострадание. Градоначальник пожелал уверенности всем в своих силах.

На торжественном мероприятии также присутствовал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Он поблагодарил мэра столицы и его команду за работу в период пандемии.

Выступление Сергея Собянина на торжественном мероприятии в концертном зале "Зарядье" транслировали телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.