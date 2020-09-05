Путин поздравил москвичей, поделившись с ними своей радостью

Москва отмечает День города – столице исполнилось 873 года. С праздником москвичей и мэра Сергея Собянина поздравил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, многовековая история России и сама российская государственность неразрывно связаны с Москвой, и все граждане нашей страны остро чувствуют это единство, ценят и любят свою родную столицу. Необходимые пока вынужденные ограничения нисколько не умаляют огромного значения этого праздника для всей страны, отметил он.

Все городские службы Москвы в период эпидемии коронавируса COVID-19 действовали быстро, грамотно, слаженно и эффективно, констатировал Путин. При этом, несмотря на пандемию, в городе все масштабнее реализуется программа реновации жилья.

Обрадовало президента то, как сами москвичи, в том числе известные люди, включились в волонтерскую работу и как по праву гордились ею. В волонтерское движение в период самоизоляции включились более 22 тысяч людей разных возрастов, профессий, социального статуса, отметил он.

Президент поблагодарил всех добровольцев за смелость и солидарность, их чуткие и добрые сердца. Москвичи и гости столицы отнесутся к празднованию Дня города без традиционных грандиозных массовых мероприятий с пониманием, уверен глава государства. Городу и его жителям Путин пожелал здоровья и всего самого доброго.

Выступление Владимира Путина на торжественном мероприятии в концертном зале "Зарядье" транслировали телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.