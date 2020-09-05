Москва гуляет и празднует, хоть и с ограничениями

"Москва! Как много в этом звуке…", "Москва – третий Рим, а четвертому не бывать", "Москва – порт пяти морей" или просто "Москва слезам не верит" – каких только строчек ни удостоилась за прошедшие века наша древняя столица. Но главное – любимая. Как прошел День города, любимого многими?

Монументальное, величественное здание-корабль не утопает – плывет в море зелени – парк Северного речного вокзала в День рождения города открыт для его жителей и гостей. Лучшего подарка и быть не могло. Москве возвращают ее историю. И открывают новые пространства для прогулок и отдыха.

Вдоль Химкинского водохранилища раскинулась широкая набережная, благоустроен парк. Круизные теплоходы вновь выходят из порта пяти морей.

Реставрация памятника почти закончилась, горит золотом звезда на шпиле, восстановлены декор фасада и богатые интерьеры. Но вокзал примет посетителей чуть позже, а вот променад уже полон людей. Как символ новой страницы в истории этого места в большое плавание по миниатюре канала имени Москвы отправляются бумажные кораблики.

"Это связано с детством. Когда здесь развалины были, мы так переживали. Такая красота пропадает. И когда сказали – бальзам на сердце. Мы не пошли ни в центр, никуда, мы просто пришли полюбоваться", – говорят москвичи.

Михаил Сибирцев в отличие от коллег сегодня уходит не в рейс – эту пару ждет путешествие подольше. Вместо "Прощания Славянки" играет марш Мендельсона. Обновленный речной вокзал – новая площадка для росписи.

Играть свадьбу в День города – добрая традиция и хорошая примета. Больше 900 пар по всей Москве сегодня вступили в брак. В Грибоедовском ЗАГСе день расписан.

На ВДНХ, подавая правильный пример (в масках и перчатках), учат танцевать зумбу, рисуют и поют. В Коломенском шумно от звона металла. Реконструкторы учат лепить из глины, чеканить монеты и даже шить кожаные маски.

Манежная площадь "заросла" камышом – сюда перенесли тропу Ботанического сада.

В парке "Зарядье" подготовили культурную программу. Парк отмечает день рождения в один день с Москвой. И как именинник приглашает гостей. На выставку современного искусства. Посвящена она, разумеется, любимому городу. В каждом арт-объекте легко распознать знаменитые виды и знаковые здания.

Гравюры, живопись, на которых Москва родная и уютная, город детства. И реальность, мимо которой художники пройти просто не смогли. За последние месяцы у столицы появились свои новые герои.

В поздравительном слове со сцены концертного зала "Зарядья" Владимир Путин напомнил, как Москва сражалась с вирусом: "Понятно, что в такой огромное работе не могло быть без каких-то мелочей, но я с уверенностью могу сказать, потому что самым внимательным образом не только следил, но принимал участие в работе городских властей, все службы действовали грамотно, быстро слаженно и в целом эффективно. А сделать это в таком огромном многомиллионном мегаполисе было непросто. Мы видели, как сложно приходилось столицам других стран, но Москва смогла".

Смогли. И возвели за считаные недели инфекционную больницу в поселении Вороновское. Строительство шло круглосуточно – спешили, чтобы как можно скорее начать прием больных. На передней линии борьбы оказались московские врачи. И выстояли, несмотря на тяжелые условия работы.

"Все вы, ваши коллеги, товарищи по работе – я скажу еще раз – настоящие герои нашего времени. Все работали самоотверженно на тяжелейшем, здесь нужно прямо сказать, медицинском фронте. Так и было, когда речь идет о жизни и здоровье, а как же иначе. И, по сути, вы все стали главными в этом сложном, наполненном высшем смыслом сражении за жизнь", – подчеркнул Владимир Путин.

В разгар пандемии не останавливалась работа столичных служб. "Мы смотрели, как это было в других городах. Многие из них прекратили работу метро, автобусов. И меня спрашивали: может, нам тоже остановить? Остановить город, метрополитен. Я сказал, что этого не будет", – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как после любой болезни, городу нужно время восстановиться.

"У меня спрашивают, а что будет дальше? На сколько вообще эта проблема сдвинет стратегию развития Москвы, остановит те программы, которые нарабатывались годами? Скажу вам, что не остановит, этому не бывать! Все программы, которые мы с вами реализуем, создание города для людей, комфортного, удобного для жизни и работы, создание мощного экономического региона, от которого во многом зависит благополучие не только москвичей, но и всей страны, будет продолжаться", – заверил Сергей Собянин.

Несмотря ни на что, в этот сложные для всего мира период открывались новые станции метро, дороги, москвичи получали ключи от новых квартир.

"Все более масштабно разворачивается программа реновации, к которой, я знаю, по-разному люди относились, с некоторым недоверием иногда. Но работа идет, и я уверен, что подавляющее большинство тех, кто принимают в этом участие, довольны результатом", – сказал глава государства.

Хоть и с некоторыми ограничениями, но Москва сегодня гуляет и празднует. А москвичи не устают ее поздравлять и признаваться в любви лучшему городу Земли.