Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города, пожелав им здоровья, радости и счастья. Поздравление мэра размещено на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Москве исполнилось 873 года, за это время она повидала многое, но 2020 год вписал одну из самых необычных страниц в ее историю, отметил Собянин в видеообращении. В дни пандемии коронавируса COVID-19 москвичи проявили свои лучшие качества – силу воли, душевную щедрость, доброту. Москва уже снова бурлит жизнью, и то, что сегодня День города жители столицы отмечают не онлайн, а в парках и на улицах, Собянин назвал общей заслугой власти и горожан.

"Спасибо всем, кто помог городу выстоять в эти трудные дни! – сказал мэр. – Низкий поклон нашим главным героям – врачам и медицинским сестрам".

В этом году основная тема Дня города в столице – "Музейная Москва". В праздничные дни можно бесплатно посетить 90 музеев и выставочных залов, хотя из-за коронавируса нужна предварительная запись. Одним из главных событий станет открытие Северного речного вокзала столицы.