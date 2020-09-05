"Локомотив" одержал вторую победу в чемпионате КХЛ

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно шесть встреч. Свою вторую победу в сезоне одержал ярославский "Локомотив"

На этот раз ярославцы на своей площадке с результатом 2:0 обыграли "Амур" из Хабаровска. Шайбы забросили Антон Ландер и Магнус Пяаярви. В Нижнем Новгороде "Торпедо" со счетом 4:3 взяло верх над новосибирской "Сибирью". У победителей отличились Сергей Гончарук, Брэди Остин, Джастин Клус и Эдди Мили. В составе проигравших по шайбе на свой счет записали Дмитрий Саюстов, Эрик О'Делл и Никита Коротков.

"Йокерит" обыграл в Риге местное "Динамо". На гол динамовца Мартиньша Дзиеркалса финский клуб ответил точными попаданиями Микко Лехтонена, Джастина Шредера и Ииро Пакаринена. Уфимский "Салават Юлаев" победил череповецкую "Северсталь" в гостях 4:1. Дубль сделал Александр Кадейкин, по голу провели Дмитрий Кугрыщев и Шакир Махумадуллин. Единственную шайбу в составе "Северстали" забросил Давид Думбадзе.

Самым упорным оказался матч в Минске, где "Динамо" принимало "Барыс" из Нур-Султана. Минчане вели 3:0 и 4:1, но основное время завершилось вничью 4:4. Голы у динамовцев провели Брендон Козун, Роберт Клинкхаммер, Артем Демков и Егор Шарангович. У гостей забрасывали Антон Сагадеев, Антон Старченко, Никита Михайлис и Даррен Диц. На 31 секунде овертайма Клинкхаммер принес "Динамо" победу с результатом 5:4.

Завершил программу игрового дня матч в Балашихе, где омский "Авангард" нанес поражение московскому "Динамо" 2:1. У сибиряков ворота соперников поразили Сергей Шумаков и Рид Буше. Единственную шайбу в составе "Динамо" забросил Владимир Брюквин.