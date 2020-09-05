Раскрыт секрет "тайной комнаты"

Секрет тайной комнаты раскрыли на этой неделе столичные полицейские, оперативники ФСБ и бойцы Росгвардии. Невероятная спецоперация прошла в одном из обычных, на первый взгляд, салонов красоты в Москве, сообщает программа "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия 24".

Нет, Хогвардс здесь не при чем. Представьте, что вы заходите в обычную парикмахерскую. На стенах – зеркала, в залах – кресла для посетителей, на полках – расчески и ножницы. В углу помещения – небольшая потайная дверь. Она ведет в параллельную реальность, где люди рождаются второй раз. Правда, только на бумаге. Это вход в подпольную типографию. Со своим фотоателье и печатными станками.

Выяснилось, что цирюльники стригли не только клиентов, но и деньги за фальшивые документы. Нелегальный цех наштамповал липовых бумаг для гастарбайтеров как минимум на 6 миллионов рублей.

Дельцы трудились по системе "все включено". Принимали заказ, фотографировали клиента (в зависимости от типа документа). А после брали шаблон нужной бумажки в интернете, вбивали новые данные и печатали необходимую корочку на цветном принтере. В итоге посетитель уходил красивый, довольный и легализованный. Ну, по крайней мере, на бумаге: никакой законной силы она, конечно, не имела. Вот такое криминальное перевоплощение.

"Злоумышленники изготавливали и продавали иностранным гражданам, находящимся на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства, поддельные документы: патенты, миграционные карты, уведомления о временной регистрации и прочее", – говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волшебниками они, конечно, не были, только учились. В квартирах подозреваемых силовики нашли компьютеры с макетами документов, кипы пустых бланков и пресс- оборудование – так себе магические атрибуты. А еще толстый блокнот то ли с черной бухгалтерией, то ли с личными данными заказчиков. Оперативники выяснили, что за свои услуги чародеев участники банды брали от двух до трех тысяч рублей. Сейчас все они под арестом, а полицейские ищут посетителей тайной комнаты.