Скандал в полиции: тир на рабочем месте

На этой неделе наделало много шума скандальное видео из Казани. На кадрах предположительно начальник одного из отделов полиции устроил тир прямо на рабочем месте. Стрелял по своим коллегам – так он якобы вырабатывал у подчиненных стимул к работе. Что это было – шутка, стоившая погон, или вооруженный конфликт?

Можно было бы, конечно, пошутить об эффективном менеджменте по-казански, если бы все не было так грустно. Человек в полицейской форме с оружием в руках предположительно стреляет по своим подчиненным из-за плохих показателей. Видео взорвало Сеть.

В Интернете мнения разделились: одни возмущаются столь жестким стилем руководства, другие сокрушаются. Это ж как надо было довести начальство, чтобы рвение к работе ему пришлось вырабатывать под дулом пневматической винтовки?!

Ни то, ни другое, конечно, не добавляет офицеру чести. Как выяснили журналисты, работа из-под палки шла в опорном пункте полиции "Зареченский". А держал, если можно так сказать, эту палку человек, очень похожий на начальника – Тараса Дорошкевича. По данным СМИ, на мушке у полковника – провинившаяся женщина-дознаватель.

- Не стреляйте!

Выстрел – и человек в погонах перезаряжает оружие. Мол, кто не спрятался, я не виноват. Но длинный коридор мигом пустеет. Полицейская охота обошлась без жертв. Не было даже заявлений от пострадавших – то ли и правда проштрафились, то ли вспомнили, что от работы даже кони дохнут. Вот уж действительно – эта служба и опасна, и трудна.

"Пострадавших в результате инцидента нет, заявления на действия сотрудника полиции, запечатленные на видео, не поступало. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Расследование взято под особый контроль в прокуратуре республики", – сообщил старший помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В МВД Татарстана тоже проводят служебную проверку. Теперь полковник Дорошкевич сам на ковре у руководства – отчитывается о своих показателях. Говорят, скандальному ролику уже год. И вот тут вопрос: если действительно все так запущено, неужели за это время среди сотни людей в погонах не нашлось ни одного смельчака, который остановил бы разгневанного шефа?

Неизвестно, кто преподнес начальнику такой подарок на день рождения – 3 сентября. Но календарь полковник явно перевернул всерьез, став фигурантом уголовного дела. Теперь за превышение должностных полномочий ему грозит 4 года. И если следователи, гособвинители и судьи будут вынуждены так же рьяно выполнять свою работу, то у влиятельного в прошлом полицейского есть все шансы угодить за решетку.

Желаемая "палка" у полковника выстрелила ровно через год. Не менее целеустремленные коллеги наверняка доведут дело до конца.