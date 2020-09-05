Карен Хачанов завершил борьбу на Открытом чемпионате США

Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в четвертый круг US Open. Карен уступил в пяти партиях австралийцу Алексу Де Минауру.

24-летний Карен Хачанов занимает в рейтинге АТП 16 место, его 21-летний соперник – 28. Но к сожалению, Карен не смог подтвердить свой статус фаворита. Хачанов проиграл первый сет 4:6. Затем россиянин выиграл две следующих партии 6:0 и 6:4, но уступил в четвертой. Пятый сет Карен провел откровенно слабо – 1:6. Поединок длился 3 часа 5 минут.

Алекс Де Минаур вышел в четвертый круг. Его соперник определится в матче Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Вашек Поспишил (Канада),