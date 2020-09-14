Хачанов не смог преодолеть первый круг турнира в Риме

Российский теннисист, 16-я ракетка мира Карен Хачанов в первом круге турнира в Риме в трех сетах за два часа 15 минут проиграл представителю Норвегии Касперу Рууду – 3:6, 6:3, 1:6.

Хачанов четырежды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трех, а у Рууда, занимающего 37-е место в рейтинге ATP, шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейка из 17.

Таким образом, россиянин покидает турнир, а норвежец вышел во второй круг, где сыграет с победителем противостояния Лоренцо Сонего (Италия, 46) – Николоз Басилашвили (Грузия, 30).