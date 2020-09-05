"Факел" принял отставку тренера Бесчастных

Главный тренер воронежского "Факела" Владимир Бесчастных оставил свой пост. Руководить команду в ближайших встречах будет Александр Бородкин.

Владимир Бесчастных лишился своего поста после домашнего поражения "Оренбургу" с результатом 0:2. После семи туров "Факел" набрал 4 очка и занимает 20 место. Незавидное турнирное положение вынудило руководство принять решительные меры.

Владимир Бесчастных сам подал в отставку, которая была принята правлением "Факела". "Проанализировав ситуацию, я поговорил с руководством клуба. В итоге мы приняли обоюдное решение расстаться, — приводит слова Владимира Евгеньевича пресс-служба воронежцев.