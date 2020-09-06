Тим обыграл Чилича в третьем раунде Открытого чемпионата США

Третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим в третьем круге Открытого чемпионата США в четырех сетах за два часа 30 минут обыграл хорвата Марина Чилича – 6:2, 6:2, 3:6, 6:3.

Тим девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти, а у Чилича, занимающего 38-е место в рейтинге ATP, пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк из восьми.

Таким образом, австриец вышел в четвертый круг US Open, где ему будет противостоять канадец Феликс Оже-Альяссим (21), обыгравший в третьем раунде француза Корентена Муте (77) – 6:1, 6:0, 6:4.