Австриец Доминик Тим стал победителем US Open

Третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим в финале открытого чемпионата США за четыре часа одну минуту обыграл представителя Германии Александра Зверева – 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

Австриец восемь раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 13, а у немца, занимающего седьмое место в рейтинге ATP, 15 эйсов, 15 двойных ошибок и восемь реализованных брейков из 18.

Таким образом, Тим впервые в карьере стал победителем турнира "Большого шлема". Всего на счету 27-летнего теннисиста теперь 17 трофеев ATP.

За победу на US Open спортсмен из Австрии заработал 2000 очков рейтинга и три млн долларов в качестве призовых, а Зверев за участие в финале получил 1200 очков и 1,5 млн долларов.