Александр Зверев вышел в четвертый круг US Open

В Нью-Йорке продолжается Открытый чемпионат США по теннису. Германский теннисист Александр Зверев пробился в одну восьмую соревнований.

Посеянный под пятым номером Зверев обыграл испанского теннисиста Алехандро – Давидовича Фокину в трех сетах 6:2, 6:2, 6:1. Соперники провели на корте 1 час 34 минуты. Следующий соперник Александра определится в поединке Борна Чорич (Хорватия) – Джордан Томпсон (Австралия).

У женщин выступающая за Казахстан Юлия Путинцева оказалась сильнее хорватки Петре Мартич 6:3, 2:6,6:4. Завершила выступления немка Ангелика Кербер, проигравшая в двух партиях американке Дженнифер Брейди 1:6, 4:6.