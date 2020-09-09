Теннисист Зверев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США, Шаповалов – нет

На кортах хард-покрытия в Нью-Йорке стартовала стадия четвертьфиналов Открытого чемпионата США по теннису. Определились первые полуфиналисты турнира "Большого шлема" – ими стали представляющий Германию Александр Зверев и испанец Пабло Карреньо-Буста.

Первым из них в полуфинал вышел Зверев, который проводил матч против хорвата Борна Чорича. Победитель определился по итогам четырех сетов – Александр выиграл матч со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:1), 6:3. Соперники провели на корте 3 часа 29 минут.

Поддержать почин Зверева не смог другой выходец из России Денис Шаповалов, выступающий под флагом Канады. В своем четвертьфинале он в пятисетовом поединке уступил испанцу Карреньо-Бусте. Встреча завершилась поражением Дениса со счетом 6:3, 6:? (5:7), 6:7 (4:7), 6:0, 3:6. Матч продолжался 4 часа 9 минут.

Таким образом, именно Зверев и Карреньо-Буста в личном матче оспорят место в финале US Open. Их полуфинал состоится 11 сентября.