Медведев сыграет с Рублевым за полуфинал теннисного US Open

Завершился очередной игровой день Открытого чемпионата США по теннису, второго в сезоне турнира "Большого шлема". В состязаниях мужчин определились все четвертьфиналисты. Вслед за Андреем Рублевым в восьмерку сильнейших вышел еще один россиянин Даниил Медведев, который год назад играл в Нью-Йорке в финале.

Наш теннисист, "посеянный" на US Open третьим, в матче 1/8 финала встречался с темнокожим хозяином кортов Фрэнсисом Тиафу. Молодой американец, 82-я ракетка мира, начал соревнования в Нью-Йорке с побед над опытными итальянцем Андреасом Сеппи и австралийцем Джоном Миллнером. Однако Медведеву уступил практически без борьбы – 4:6, 1:6, 0:6.

Теперь в полуфинале нас ждет встреча двух россиян – Медведева и "посеянного" десятым Рублева. С одной стороны, это означает, что в полуфинале точны сыграет представитель нашей страны, а с другой – жаль, что двум ведущим игрокам России пришлось выяснять отношения на пути к финалу.