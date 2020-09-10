Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева и пробил в финал US Open

Определился полуфиналист Открытого чемпионата США. Им стал российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший соотечественника Андрея Рублева.

Даниил Медведев победил в трех сетах, но русский четвертьфинал оказался довольно упорным. В первой партии Рублев вел 6:5, но Медведев сравнял счет, а потом взял верх на тай-брейке 7:6 (8:6). Вторую партию Даниил выиграл довольно уверенно 6:3. В третьем сете дело снова дошло до тай-брейка, который завершился в пользу Медведева 7:6 (7:5). Матч продолжался 2 часа 27 минут.

Даниил вышел в полуфинал. Его соперник определится в поединке между австрийцем Домиником Тимом и австралийцем Алексом де Минауром.