Рублев вышел в четвертьфинал "Большого шлема" в Нью-Йорке

В Нью-Йорке продолжается второй в сезоне турнир теннисного "Большого шлема" – Открытый чемпионат США. В соревнованиях мужчин известны семь из восьми четвертьфиналистов. В их число вошел россиянин Андрей Рублев, который переиграл итальянца Маттео Берреттини.

Наш теннисист, который "посеян" под 10-м номером, начал матч с шестой ракеткой турнира неудачно, уступив в первой партии – 4:6. Однако затем Андрей усилил игру, а вот итальянец явно оказался не готов к этому: три следующие партии россиянин выиграл с одинаковым счетом 6:3.

В 1/4 финала Рублев сыграет с победителем пары Даниил Медведев – Фрэнсис Тиафу. В этой встреч фаворитом считается другой наш теннисист, который имеет третий номер "посева" и прошлогодний финал US Open за спиной. Если Медведев выиграет у темнокожего американца, то станет ясно, что в полуфинале турнира точно сыграет представитель России.