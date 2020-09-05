Рублев разобрался с Карузо и вышел в четвертый круг US Open

В Нью-Йорке продолжается Открытый чемпионат США по теннису. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг соревнований.

Андрей Рублев довольно легко обыграл итальянца Сальваторе Карузо – 6:0, 6:4, 6:0. Поединок продолжался один час 24 минуты. В рейтинге АТП Рублев занимает 14 место, а его соперник находится на сотой позиции.

Андрей вышел в четвертый круг соревнований в мужском одиночном разряде. Его следующий соперник определится в матче между итальянцем Маттео Берреттини и норвежцем Каспером Руудом.