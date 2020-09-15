Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Италии

Российский теннисист, 12-я ракетка мира Андрей Рублев на старте турнира в итальянском Риме в двух сетах за один час 40 минут обыграл представителя Аргентины Факундо Багниса – 6:4, 6:4.

Рублев семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 11, а у аргентинца, занимающего 135-е место в рейтинге ATP, четыре эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейка из восьми.

Таким образом, 22-летний уроженец Москвы вышел во второй круг "Мастерса" в Риме, где ему будет противостоять поляк Хуберт Гуркач (31), переигравший на старте турнира британца Дэниела Эванса (33) – 6:3, 3:6, 7:5.