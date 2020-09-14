Медведев сохранил пятое место в рейтинге ATP, Рублев поднялся на 12-ю строчку

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 14 сентября, опубликовала обновленный рейтинг организации. Первая десятка рейтинга, в которой один россиянин, претерпела минимум изменений.

На 10-е место с 11-го поднялся испанец Роберто Баутиста-Агут. Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович, в его активе 10860 очков. Второй – испанец Рафаэль Надаль (9850 очков), третий – австриец Доминик Тим (9125), ставший накануне победителем US Open.

Российские теннисисты Даниил Медведев (5890) и Карен Хачанов (2200) сохранили за собой пятое и 16-е места соответственно. Андрей Рублев (2414) поднялся с 14-й строчки на 12-ю, а Аслан Карацев (519) – со 140-й на 116-ю. Евгений Донской (505) опустился на четыре строчки и теперь занимает 118 место.