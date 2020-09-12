Даниил Медведев уступил Тиму и не смог выйти в финал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в финал Открытого чемпионата США. В полуфинале Даниил уступил в трех партиях австрийцу Доминику Тиму.

Соперники в четвертый раз встречались на корте. В трех предыдущих дважды побеждал Тим. Австриец выиграл и на этот раз. Даниил неудачно выступил в первом сете, уступив 2:6. Во втором Медведев оказал отчаянное сопротивление, уступив на тай-брейке 6:7 (7:9). История повторилась и в третьем сете 6:7 (5:7). В итоге победа Тима в трех партиях. Матч продолжался 2 часа 36 минут.

Соперником Тима станет немецкий теннисист Александр Зверев. В полуфинале Зверев нанес поражение испанцу Пабло Карреньо-Бусте– 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3. Соперники провели на корте 3 часа 23 минуты.

ДоминикТим во второй раз в карьере вышел в финал турниров Большого шлема, но пока не становился их победителем. Даниил Медведев не смог повторить свой прошлогодний успех, когда он выходил в финал турнира.